Sommercamp de FC Neukirchen-Vluyn : In den Ferien lockt eine Woche Fußballschule

Neukirchen-Vluyn Beim FC Neukirchen-Vluyn üben sich Jungen und Mädchen unter Anleitung erfahrener Trainer im Passen, Elfmeterschießen und Zweikampf.

Auf der Anlage am Klingerhuf haben sich am Montag 31 Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren eingefunden. Sie wurden von ihren drei Trainern herzlich begrüßt und nach Alter in zwei Gruppen aufgeteilt. Ausgestattet mit neuen Trikots und Trinkflaschen, begannen die beiden Gruppen ihre erste Trainingseinheit. Technik- und Torschuss-Übungen, Passspiel, Zweikämpfe und ein erstes kleines Spiel standen auf dem Programm. Dann gab es ein leckeres Mittagessen: eine Verschnaufpause für Trainer Thorben Marx und die jüngeren Kinder, bei denen zu Beginn Schubsereien und Reibereien nicht ausblieben. Marx, ehemaliger Profi, der zuletzt bei Borussia Mönchengladbach im Mittelfeld spielte, nahm es gelassen. Die Kinder brauchten Zeit, um anzukommen und sich – im wahrsten Sinne – aufeinander einzuspielen. Schließlich kennen sich nicht alle, sondern spielen im Verein in verschiedenen Mannschaften. Die Pausen, das gemeinsame Mittagessen und die Gespräche mit den Trainern würden da helfen.