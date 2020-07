Sommertour durch den Wahlkreis : Landtagsabgeordneter würdigt Entwicklung des APX

Xanten Unter dem Titel „Boden gut machen“ bereist der SPD-Politiker René Schneider seinen Wahlkreis. Xanten war seine zweite Station. Dabei ging es auch um die Bewerbung als Weltkulturerbestätte.

Der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD) macht in diesem Jahr schon seine neunte Sommertour, wieder hat er sich ein Thema überlegt: Dieses Mal geht es um „Boden gut machen“. Sechs Orte will er dazu besuchen. In den nächsten Wochen fährt er nach Alpen, Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg. In Kamp-Lintfort ist er schon gewesen, am Montag war Schneider in Xanten. Dort informierte sich der SPD-Politiker gut drei Stunden lang über die Arbeit im Archäologischen Park Xanten (APX). Er besichtigte das Magazin, die Ausgrabungen und die Schiffswerkstatt. Anschließend schwärmte er vom Freilichtmuseum und griff dabei das Thema seiner Sommertour auf. „Der APX hat Boden gut gemacht.“