Übernachtungszahlen : Corona ließ Tourismus in Xanten einbrechen

Xanten Der Tourismus ist für Xanten ein wichtiger Wirtschaftszweig, und wie sehr die Branche von der Corona-Krise getroffen wurde, zeigen neue Zahlen des statistischen Landesamtes IT NRW.

Den Zahlen des statistischen Landesamtes IT NRW sind die Übernachtungszahlen in der Stadt Xanten in den vergangenen Monaten geradezu eingebrochen. Wie IT NRW berichtete, blieben zwischen Januar und Mai 10.569 Menschen für eine Nacht oder länger in Xanten, das waren 59,1 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Jahres 2019 – damals waren in den ersten fünf Monaten des Jahres noch 25.812 Gäste gezählt worden. Vor allem aus dem Ausland kamen weniger Menschen (minus 73,5 Prozent). Die Zahl der Übernachtungen sank von 49.921 auf 21.150 (minus 57,6 Prozent). Damit war der Rückgang deutlicher als im Kreis Wesel (minus 48,5 Prozent Übernachtungen) und landesweit (minus 44,6 Prozent).