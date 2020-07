Kommunalwahl in Xanten : Melters und Gundlach werben für Görtz

Xanten In Xanten bewerben sich sechs Frauen und Männer um das Amt des Bürgermeisters. Zwei einflussreiche Christdemokraten sprechen sich nun für Amtsinhaber und CDU-Kandidat Thomas Görtz aus. Ihr Argument: In einer Krise sollte die Leitung nicht gewechselt werden.

Im Zuge der wachsenden Anzahl von Kandidaten, die Bürgermeister Thomas Görtz in der Kommunalwahl im September herausfordern wollen, melden sich nun zwei einflussreiche Christdemokraten zu Wort, um für den Amtsinhaber zu werben. Alt-Bürgermeister Alfred Melters und der frühere Fraktionsvorsitzende Heinrich Gundlach loben in einem Schreiben an die Redaktion die Arbeit von Verwaltung und Bürgermeister während der Corona-Krise. Beim Umgang mit Corona habe Görtz bewiesen, dass er Krisen meistern könne, heißt es in dem Schreiben. Laut Gundlach und Melters ist es der Verwaltungserfahrung des Bürgermeisters zu verdanken, dass die Pandemie in Xanten „nur wenig Schaden anrichten konnte“. Sie werben dafür, das „bewährte Team“ auch in Zukunft in der Verantwortung zu lassen, da Corona noch nicht besiegt sei. „Es ist noch nie positiv gewesen, wenn die Verantwortung in Krisenzeiten gewechselt hat“, meinen die beiden Christdemokraten.