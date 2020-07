Basketball : Xanten Romans sind vom Alltag noch weit entfernt

Xanten Der Verein leidet wie viele andere Sportklubs auch unter den Folgen der Corona-Krise. Mittlerweile darf aber wieder trainiert werden. Vorsitzende Ronja Awater lobt das Engagement der Mitglieder.

So gut es ging, versuchte der Verein aber dennoch, mit seinen Mitgliedern Kontakt zu halten. Einige Trainer der Romans schickten ihren Schützlingen per WhatsApp Übungen oder veranstalteten auf dem selben Weg Challenges. Das kam vor allem beim Nachwuchs sehr gut an. Dass ausgerechnet Deutschlands wohl bekanntester Basketballverein, Alba Berlin, während der Corona-Krise für einen der größten Erfolge im Bereich Online-Fitness gesorgt hatte, kam den Xanten Romans natürlich besonders entgegen.

Diese Begrenzung der Teilnehmer-Anzahl ist ein Grund, warum Ronja Awater vorsichtig mit Prognosen ist, wann wieder so etwas wie Normalität bei den Xanten Romans einkehrt. „Um einen geregelten Spielbetrieb durchzuführen, müsste diese Begrenzung ja schon fallen. Hinzu kommt, dass es in den verschiedenen Kreisen unterschiedliche Regelungen gibt, was nun erlaubt ist und was nicht“, sagt Awater.