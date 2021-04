Maßnahme gegen Krähen : FoX fordert Mülleimer mit Dach

Xanten Die Wählergemeinschaft FoX kritisiert das Aufstellen eines offenen Abfallbehälters in Xantens Ortsteil Vynen. Damit würde ein Futterplatz für die Krähen geschaffen, moniert sie und fordert Behälter mit Dach.

Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (FoX) fordert, dass in der Stadt und in den Ortsteilen nur noch Abfalleimer mit einer Abdeckung aufgestellt werden, wenn alte Behälter auszutauschen sind. Dadurch solle den Krähen die Suche nach Lebensmittelresten erschwert werden, sagt der FoX-Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten. Offene Behälter seien Futterplätze für die Vögel, die Tiere würden dadurch angelockt. In der Innenstadt seien offene Mülleimer auch schon durch geschlossene Exemplare ersetzt worden, aber anderswo in Xanten würden immer noch offene Modelle aufgestellt, zum Beispiel am Vynener Rheindamm, obwohl es dort ebenfalls Krähennester gebe, kritisiert Scholten. „Das darf doch wohl nicht wahr sein.“