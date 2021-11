Sanierung ist nötig in Schermbeck : Dach der Grundschule an der Weseler Straße hat Mängel

Schermbeck Die Dacheindeckung am Hauptstandort entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Einzelne Mängel sind schon behoben, doch eine komplette Sanierung ist zwingend erforderlich. Aktuell laufen Gespräche mit Firmen.

Der Zahn der Zeit hat auch um den ältesten Dachbereich des Hauptstandortes der Grundschule an der Weseler Straße keinen Bogen gemacht. Das zeigte sich in aller Deutlichkeit am 6. Oktober bei einer Begehung, an der das Ingenieurbüro für Bauberatung und Bauphysik (ibb) aus Schermbeck, das gemeindliche Gebäudemanagement und der Hausmeister teilnahmen.