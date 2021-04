„Verstehen Sie Spaß?“ aus Xanten : „Wie möchten Sie Ihre Pizza? Gelocht, gegrillt, geimpft?“

Für den Dreh in Xanten war ein vermeintlicher Pizza-Automat an der Kurfürstenstraße aufgebaut worden. Foto: HolzArt Xanten

Xanten In der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ ist am Samstagabend auch ein TV-Streich aus Xanten gezeigt worden. Comedian Martin Reinl legte als Lockvogel Passanten herein, die eine Pizza bestellen wollten – sie mussten Geduld und Nerven mitbringen.

Der TV-Streich war am vergangenen Montag in Xantens Innenstadt gedreht worden. Die Produktionsfirma hatte dafür an der Kurfürstenstraße eine bedruckte Wand mit einem Bildschirm aufbauen lassen – es sollte ein Pizza-Automat sein. An dem Bildschirm konnten die Kunden bestellen. Jede Pizza sollte fünf Euro kosten und innerhalb von drei Minuten fertig sein.

Tatsächlich gaben auch mehrere Menschen eine Bestellung auf, wie in „Verstehen Sie Spaß“ am Samstagabend zu sehen war: Die Produktionsfirma hatte am Automaten mehrere Kameras versteckt und damit gefilmt, wie Kunden auf ihr Essen warteten und dabei am Automaten verzweifelten. Ein Zusammenschnitt wurde in der Show gezeigt.

Wenn jemand eine Pizza bestellte, erschien Wiwaldi auf dem Bildschirm, ein Handpuppe mit dem Aussehen eines Hundes – und Wiwaldi sprach mit den Kunden. Tatsächlich war es Comedian Martin Reinl. Zunächst fragte er die Kunden, was sie bestellen wollten – und fragte dann noch einmal, um anschließend die Bestellung zu wiederholen. Dann bot er zusätzliche Zutaten an und erkundigte sich, ob es ein klein wenig Rucola sein soll, etwas mehr oder alles? Dann fragte er: „Wie hätten Sie Ihre Pizza gern? Rund, eckig, gelocht, gekocht, gegrillt oder geimpft? Kleiner Scherz.“ Außerdem wollte er noch wissen, ob die Pizza „weich oder kross“ werden solle.