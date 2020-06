Ärger über Krähen in Xanten : Post versetzt Briefkasten – wegen zu viel Krähenkot

Xanten Die Deutsche Post hat in Xanten einen Briefkasten um einige Hundert Meter versetzt, weil er immer wieder von Vogelkot verdreckt worden ist. „Sieg der Krähen!“, meint ein Anwohner. „Nun zwingen sie schon einen großen Konzern in die Knie!“

Die Deutsche Post hat ihren Briefkasten am Europaplatz in Xanten abgebaut und einige Meter weiter an der Bahnhofstraße wieder aufgebaut. „Grund hierfür waren wiederholte starke Verschmutzungen durch Vogeldreck“, teilte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Am Europaplatz nisten Krähen in den Bäumen.