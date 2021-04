Corona-Notbremse : Kreis Wesel verlängert die Test-Option

Kreis Wesel Die sogenannte Test-Option gilt weiter im Kreis Wesel. Damit können trotz der Einschränkungen durch die Corona-Notbremse einige Angebote genutzt werden, wenn ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt wird.

Die Test-Option gilt seit dem 29. März. Der Kreis Wesel hatte damit auf die Corona-Notbremse reagiert, die vom Land NRW wegen der gestiegenen Infektionszahlen in der Region angeordnet worden war. Damit sind Einschränkungen verbunden, um die Anzahl der Kontakte in der Bevölkerung zu reduzieren und die Ausbreitung des Virus zu bremsen. So wurden Ende März zum Beispiel Öffnungen wieder zurückgenommen: Wer in einem Einzelhandelsgeschäft etwas kaufen möchte, muss es seitdem bestellen und am Eingang abholen, dieses Verfahren wird Click and Collect genannt. Deshalb zog der Kreis Wesel die Test-Option vor: „Durch die Test-Option wird weiterhin sichergestellt, dass zum Beispiel der Einzelhandel unter Auflagen für Bürgerinnen und Bürger öffnen kann und nicht gänzlich schließen oder auf Click and Collect umstellen muss“, erklärte der Kreis Wesel in einer Mitteilung. Für Geschäfte des erweiterten täglichen Bedarfs gelten die Einschränkungen nicht. Sie können auch ohne aktuellen negativen Corona-Test betreten werden.