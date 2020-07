Klimawandel in Xanten : Auch Xanten macht jetzt Baumpatenschaften möglich

Klimawandel in Xanten

(RP) Lebensretter für Bäume gesucht: Xanten startet wegen des Klimawandels mit dem Projekt „Bewässerungspatenschaften“ für städtische Bäume. Die Säcke dafür gibt es gratis beim DBX. Die ersten Kümmerer sind schon im Dienst.

Die anhaltende Trockenheit macht auch den Bäumen im Xantener Stadtgebiet schwer zu schaffen. „Obwohl in den letzten Tagen und Wochen einige Regenschauer gefallen sind, ist der aktuelle Sommer der dritte in Folge mit überdurchschnittlicher Trockenheit. Der Klimawandel ist auch in unserer Stadt längst spürbar“, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.