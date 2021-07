Übergreifen der Flammen verhindert : Feuerwehr löscht Heckenbrand in Birten

Feuerwehr löscht Heckenbrand in Birten

Xanten Xantens Feuerwehr ist wegen eines Heckenbrands im Ortsteil Birten alarmiert worden. Die Flammen drohten, auf eine Garage überzugreifen. Aber die Einsatzkräfte konnten das verhindern.

In Xantens Ortsteil Birten ist am Mittwochabend eine Hecke in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Garage nicht ausgeschlossen werden. Die Hecke habe auf mehreren Metern gebrannt, berichteten die Einsatzkräfte. Deswegen rückte neben der Löschgruppe Birten auch der Löschzug Xanten-Mitte aus. Durch die Feuerwehrleute konnte die brennende Hecke gelöscht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt und auch kein Gebäude beschädigt. Angaben zur Brandursache lagen nicht vor.