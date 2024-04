Ostern in Dormagen Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Straberg

Am Ostersonntag, 31. März, haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Zimmerbrand am Brombeerweg in Straberg gelöscht. Kurz vor 15 Uhr waren die Feuerwehrleute alarmiert worden, da es in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt hatte. Die Bewohner des Hauses hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig ins Freie retten können. Ein Bewohner hatte dabei Brandrauch eingeatmet und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, er bedurfte jedoch keiner weiteren Behandlung. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist vorübergehend nicht bewohnbar und muss saniert werden. Die beiden Wohnungen im Obergeschoss und im Dachgeschoss können weiter genutzt werden. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte des hauptamtlichen Löschzugs und des Löschzugs Straberg. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.