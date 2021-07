Der „SonsBerg“ entsteht : Spatenstich für den Kletterfelsen der Sonsbecker Klimpansen

Sonsbeck Im Sonsbecker Willy-Lemkens-Sportpark starten die Bauarbeiten für den „SonsBerg“. Die elf Meter hohe Kletterwand erspart den Klimpansen künftig weite Fahrten. Das Projekt soll aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus Strahlkraft haben.

Lange hat der SV Sonsbeck darauf hingearbeitet, nun scheint der Traum der Klimpansen vom eigenen Kletterfelsen im Willy-Lemkens-Sportpark zum Greifen nah. Die Projektverantwortlichen vom SV Sonsbeck trafen sich am Mittwoch mit Bürgermeister Heiko Schmidt zum ersten Spatenstich. Auf dem Gelände des SV Sonsbeck wird in den nächsten Wochen der „SonsBerg“ errichtet.

Bereits Ende 2018 wurde die Projektidee geboren und mit ganz viel Engagement der Klimpansen, einer inklusiven Klettergruppe des SV, weiterentwickelt. Nun stehen zunächst Erdarbeiten an, damit das Fundament der elf Meter hohen Kletterwand errichtet werden kann. Diese Arbeiten werden durch die Firma Van de Weyer aus Sonsbeck ausgeführt. Der eigentliche Aufbau des „SonsBergs“ startet am 23. August, und wenn alles nach Plan verläuft, kann am 23. Oktober bereits die offizielle Eröffnung der Anlage stattfinden.