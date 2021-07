Abend-Picknick im Naturbad : FZX lädt zum White-Dinner an die Südsee

Xanten Mitte August ist ein Abend-Picknick im Naturbad Xantener Südsee geplant. Die Gäste müssen weiß gekleidet sein und auch Essen, Getränke sowie Dekoration mitbringen. Bei der Premiere vor zwei Jahren kamen Hunderte.

An der Xantener Südsee wird es Mitte August zum zweiten Mal ein sogenanntes White-Dinner nach dem Vorbild des französischen Diner en Blanc geben. Das kündigte das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Mittwoch an. Demnach ist am Samstag, 14. August, im Naturbad Xantener Südsee „ein stilvolles Picknick“ geplant. „Das wird ein stilvoller Dinner-Abend – ganz in weiß“, sagte FZX-Leiter Wilfried Meyer. „Das musikalische und künstlerische Rahmenprogramm wird für beste Unterhaltung sorgen.“

Die Gäste werden „mit alten und neuen Freunden lachen und klönen“ sowie den Abend genießen können, schreibt das FZX in seiner Ankündigung. Es gebe aber einen Dresscode, also eine Kleiderordnung: „Es wird nur weiße Kleidung gestattet, Schuhe ausgenommen, oder man läuft barfuß im Sand.“ Weiß gedeckte Tische und Bänke würden vom FZX aufgestellt. Die Dekoration wie Windlichter, Blumen, aber auch Essen, Trinken und Geschirr würden von den Gästen mitgebracht. Dafür sei auch eine Belohnung geplant: Eine Jury bewerte im Laufe des Abends den am schönsten gedeckten Tisch. Zu gewinnen gebe es für die Personen am Siegertisch je ein Ticket für die Veranstaltung mit der Musikgruppe Glam Bam am Samstag, 28. August, ab 19.30 Uhr. Das Konzert gehört zur Reihe des FZX-Open-Air-Sommers in diesem Jahr.