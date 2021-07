Amtsübergabe : Xantens Lions haben einen neuen Präsidenten

Xanten An der Spitze des Xantener Lions Clubs hat es einen Wechsel gegeben. Marion Ruisinger übergab das Amt an Michael Duscha. Dieser gab einen Ausblick auf die nächsten Monate. Die Arbeiten für den Adventskalender laufen.

Der Lions Club Xanten hat einen neuen Präsidenten. Michael Duscha hat das Amt von Marion Ruisinger übernommen (Foto: Lions Club). Der Wechsel erfolgte turnusgemäß. Die Amtsübergabe fand bei einer kleinen Feier in der Fazenda da Esperança statt. Dabei gab Duscha einen Ausblick auf die nächsten Monate. Die Stärke des Clubs entstehe durch die Vielfalt der Mitglieder, sagte er. Seine Präsidentschaft stellte er deshalb unter das Motto „Ein Kessel voller Buntes“.

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind weiter spürbar. Das Kunstfest Kleinmontmartre wird nicht stattfinden. Dadurch fehlt erneut eine Möglichkeit, die „weltbesten Reibekuchen“ anzubieten und dadurch Geld für die Arbeit des Clubs einzunehmen, wie die Lions erklärten. Auch ein Mehrtagesausflug sei nicht planbar. Aber die Arbeiten am beliebten Adventskalender liefen bereits. Bei einem Preisausschreiben sei ein schönes Motiv gefunden worden. Viele Sponsoren hätten auch schon zugesagt. Weitere Unternehmen seien dazu eingeladen, um auch in diesem Jahr wieder viele Gewinne zu ermöglichen. Die Einnahmen aus dem Adventskalender steckt der Club in soziale Projekte.