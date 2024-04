Nächtlicher Einsatz in Hückelhoven Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven zu einem Einsatz gerufen worden. Als um 1.40 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde, waren die Einsatzkräfte sofort in Alarmbereitschaft. „Wo viele Menschen in einem Haus leben, birgt so was immer ein hohes Gefahrenpotenzial“, sagt Pressesprecher Josef Loers. Daher lautete das Stichwort auch „Feuer 2, Menschenleben in Gefahr“. Von den Bewohnern des Hauses wurde über den Notruf mitgeteilt, dass schwarzer Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses dringen würde.