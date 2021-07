RB31 zwischen Xanten und Moers : Zugausfälle wegen „angespannter Personalsituation“

Xanten/Rheinberg/Moers Auf der Strecke der RB31 zwischen Xanten und Moers sind am Dienstagabend mehrere Zugverbindungen ausgefallen, weil ein Stellwerk nicht besetzt war. Nun hat sich die Deutsche Bahn dazu geäußert.

Die Deutsche Bahn hat auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, dass am Dienstagabend auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31 das Stellwerk in Rheinkamp nicht besetzt war. Der Grund sei eine angespannte Personalsituation gewesen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Zwischen Millingen und Moers konnten deshalb mehrere Züge der Nordwestbahn nicht fahren. Die Firma richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Ein Fahrdienstleiter habe sich kurzfristig krank gemeldet, erklärte der Sprecher der Deutschen Bahn weiter. Für den Zeitraum von 18 Uhr bis 20.30 Uhr habe so schnell für ihn kein Ersatz gefunden werden können. Deshalb sei der Zugbetrieb zwischen Millingen und Moers nicht möglich gewesen. Der Fahrdienstleiter eines Stellwerks stelle die Weichen und Signale. Wenn er ausfalle und das Stellwerk nicht besetzt sei, könne kein sicherer Schienenverkehr gewährleistet werden. Auch auf der Strecke der RE10 habe die Deutsche Bahn zurzeit eine angespannte Personalsituation, zumal gerade Urlaubszeit sei. Ihm sei aber nicht bekannt, dass bei der RB31 weitere Ausfälle drohten, sagte der Sprecher.

Die Nordwestbahn hatte am frühen Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass am Abend mehrere Züge der RB31 zwischen Millingen und Moers ausfallen. Als Grund hatte sie ein unbesetztes Stellwerk angegeben. Die Infrastruktur für den Eisenbahnverkehr auf der Strecke werde von der Deutschen Bahn (DB) betrieben, erklärte der Betreiber der RB31. „Die Nordwestbahn hat keinen Einfluss auf die Besetzung der Stellwerke.“ Das Unternehmen sei aber im Austausch mit der DB, um die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.