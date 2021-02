Keine weiteren Verdachtsfälle im Caritas-Wohnheim : Neue Corona-Tests in St. Bernardin

Sonsbeck Die Test-Ergebnisse werden nicht vor Mittwochabend erwartet. Eine erkrankte Bewohnerin der Caritas-Einrichtung für Menschen mit Behinderung ist ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Für Dienstag hatten sich wieder Mitarbeiter vom Kreis-Gesundheitsamt in der Wohnanlage St. Bernardin in Sonsbeck-Hamb angekündigt. Sie führten PCR-Tests bei allen Bewohnern und Angestellten durch. Rund 270 Personen wurden getestet, um zu prüfen, ob’s neue Corona-Infektionen gibt. „Mit den Ergebnissen rechnen wir frühestens am Mittwochabend“, sagte Wolfram Teschner, Geschäftsführer beim Träger der Einrichtung, der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN), auf Nachfrage.

In dem Heim, in dem rund 150 Menschen mit einer Behinderung leben, hatten sich in der Vorwoche 18 Bewohner und zwölf Mitarbeiter mit dem SARS-CoV-2-Erreger infiziert. Ein 63-jähriger Bewohner war am Samstag an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Am Dienstagvormittag wurde eine Bewohnerin mit Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert, weil es ihr schlechter ging, wie Teschner weiter mitteilte. Die anderen 16 erkrankten Bewohner würden keine oder nur leichte Symptome einer Coronavirus-Infektion aufweisen. Elf Mitarbeiter hätten geringe oder mittelschwere Krankheitssymptome.