Corona-Pandemie in Radevormwald und Oberberg : 68-jähriger Mann stirbt nach einer Corona-Infektion

In einem Testzentrum werden Corona-Schnelltests ausgewertet. Foto: dpa/Sina Schuldt

Radevormwald Die Infektionszahlen verharren derzeit auf einem stabilen Niveau: In Radevormwald wurden vergangene Woche 85 neue Fälle gemeldet, zwei weniger als eine Woche zuvor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch in der vergangenen Woche ist wieder ein Radevormwalder nach einer Corona-Infektion gestorben: Wie der Oberbergische Kreis in seinem aktuellen Wochenbericht mitteilt, handelt es sich um einen 68-jährigen Mann. Auch eine 80-jährige Frau aus Reichshof, ein 82-jähriger Mann aus Morsbach und eine 78-jähriger Mann aus Lindlar starben, nachdem sie zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, so dass sich die Zahl der Toten seit Pandemiebeginn auf 467 erhöhte.

Im Bericht für die Woche vom 15. bis 21. August meldete das Gesundheitsamt 852 weitere laborbestätigte Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei bei 330,5.

Die Infektionszahlen verharren derzeit auf einem stabilen Niveau: In Radevormwald wurden vergangene Woche 85 neue Fälle gemeldet, zwei weniger als eine Woche zuvor. In Hückeswagen waren es 18, einer weniger als eine Woche davor und in Wipperfürth wurden 46 Infizierte gemeldet, 20 weniger als vom 8. bis 14. August. Aktuell infiziert sind 91 Radevormwalder, 16 Hückeswagener und 56 Wipperfürther. Kreisweit sind 915 Personen positiv getestet.

Vergangene Woche wurden acht Infizierte stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, fünf konnten bereits wieder entlassen werden. Insgesamt elf Personen werden derzeit stationär behandelt, alle auf einer Normalstation. Kein Patient mit einer Corona-Infektion liegt auf einer Intensivstation und muss beatmet werden.

In der vergangenen Woche wurden in den 41 Teststellen, die durch den Kreis beauftragt wurden und den 35 Teststellen als Leistungserbringer per Verordnung (Arztpraxen, Apotheken, medizinische Labore sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen) 17.016 Schnelltests durchgeführt, wovon 1317 positiv waren, ein prozentualer Anteil von 7,74.

(rue)