Feuerwehreinsatz in Vynen : 45-Jähriger bei Brand in Einfamilienhaus leicht verletzt

Xanten Xantens Feuerwehr ist nach Vynen gerufen worden. In einem Einfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner versuchte, es zu löschen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In Xantens Ortsteil Vynen hat es am Montagnachmittag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde anschließend ein 45-jähriger Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Haus wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.