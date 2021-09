Leichtathletik : Erstes DM-Rennen für Holtwick

Sonsbeck In Hannover geht das Mittelstrecken-Talent des SV Sonsbeck über die 3000 Meter an den Start. Eine leichte Verletzung zwang ihn im Vorfeld zu einer kurzen Trainingspause.

Nach langem Hin und Her bekommt Thosten Holtwick nun doch am Samstag die Möglichkeit, erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft zu laufen. Der 15-Jährige vom SV Sonsbeck wird bei der U16-DM in Hannover über 3000 Meter an den Start gehen. „Er soll Erfahrungen sammeln und mutig mitlaufen“, sagt sein Trainer René Niersmann. Holtwick steht auf Platz 16 der Meldeliste. Zunächst wollte der nationale Leichtathletik-Verband (DLV) maximal 15 Talente je Disziplin mitmachen lassen. Von dieser Vorgabe rückte der DLV nach wochenlangen Diskussionen aber wieder ab. So darf der Gesamtschüler also doch seine Tasche packen. Die Schienbeinschmerzen, die ihn zu einer kurzen Trainingspause zwangen, sind weg. „Thorsten ist sehr ehrgeizig. Toll, dass er sein erstes DM-Rennen bekommt“, so Niersmann. Der Lauf mit Holtwick beginnt am 4. September um 17.20 Uhr.