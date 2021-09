AAN-Treffen in Sonsbeck : Unternehmer vernetzen sich bei Business-Lunch

Xanten/Sonsbeck Das Interesse an der ersten Präsenz-Veranstaltung des Verbandes Aktive Unternehmen am Niederrhein war groß. Akteure verschiedener Branchen tauschten sich aus. Es gibt auch erste gemeinsame Ideen.

Der Unternehmerverband Aktive Unternehmen am Niederrhein (AAN) hat mit dem sogenannten Business-Lunch seine erste Präsenz-Veranstaltung durchgeführt. 27 Unternehmer und unternehmensnahe Akteure aus verschiedenen Branchen trafen sich im Sonsbecker Waldrestaurant Höfer. „Es wurden Kontakte geknüpft und Interessen ausgetauscht, aber auch Ideen entwickelt“, wie der Vorstand mitteilt. Die Vorsitzenden Werner Borchers und Michael Girbes moderierten die Veranstaltung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen referierten drei Gastredner. Achim Klingberg, der Kostenpflichtiger Inhalt das Start-up-Projekt Cubes in Wesel ins Leben gerufen hat, informierte über den neuen Co-Working-Bürokomplex, wo sich Gründer auf Gemeinschaftsarbeitsflächen vernetzten und voneinander profitieren können. Heike van Baal, Leiterin der Tourist Information Xanten, sprach über die Tourismusbranche in Corona-Zeiten. Clarissa Pielucha von der Kanzlei Geiger & Partner zeigte die rechtlichen Grundlagen bei der Unternehmensnachfolge auf. Daraufhin entstand unter den Mitgliedern die Idee, eine Interessengruppe „Unternehmensnachfolge“ zu gründen. Die Organistaroren waren sehr zufrieden mit der Premiere und wollen das Format fortführen. Der nächste Termin ist in zwei Monaten geplant.