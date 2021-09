Projekt der Handwerkskammer : Junge Auszubildende schildert Start ins Berufsleben via Instagram

Grevenbroich Was erlebt ein Azubi, wenn er ins Berufsleben startet? Katrin Fuss gibt darauf Antworten.Die 21-Jährige führt ein Videotagebuch, das über Instagram „gesendet“ wird.

Auf die Tuchfühlung mit der Berufspraxis hat sich Fuss besonders gefreut. „Denn ich will machen. Und nicht in einem Großraumbüro enden“, so hat die Auszubildende der Handwerkskammer Düsseldorf in einem Video berichtet, zu sehen auf der Webseite unter www.hwk-duesseldorf.de. Die Kammer hatte die Firmenchefs Alex Stamos und Heiko van Bergen im Frühsommer angesprochen, ob sie bereit wären, an einem Videoprojekt teilzunehmen, das die ersten Ausbildungsschritte eines Lehrlings dokumentiert. Sie wollten – und auch Katrin Fuss ließ sich nicht lange bitten.

Das, was die 21-Jährige als Anfängerin in ihrem Wunschberuf so erlebt, schildert sie in den nächsten Monaten in einer Videotagebuch-Reihe im Instagram-Kanal @abinshandwerk. „Selbst ausgebildeter Nachwuchs ist das Kapital unserer Firma. Es ist uns wichtig, dass Schüler auch auf einem von ihnen viel genutzten Media-Kanal sehen können, wie so ein Berufsstart funktioniert und welche Perspektiven sich ergeben. Zum Beispiel die als künftige Könner oder Problemlöser in einem Handwerk, das den Alltag von allen so sehr bestimmt wie die Elektro- und Informationstechnik“, bestätigt Alex Stamos den Nutzwert, die Tür zur Ausbildung in seinem Betrieb eine Zeitlang auch auf diesem visuellen Weg zu öffnen. 26 Mitarbeiter zählt das Unternehmen – Tendenz steigend.