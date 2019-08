Fußball-Bezirksliga : In Sonsbeck heulen Alarmsirenen, Veen kündigt mehr Gegenwehr an

In Sonsbeck heulen Alarmsirenen, Veen kündigt mehr Gegenwehr an

Vor der Rückkehr in die SVS-Mannschaft: Lukas Maas. Foto: Verein

SONSBECK/Veen Die „Zweite“ des SVS und die Borussia spielen schon am Freitagabend. Die „Krähen“ erwarten den GSV Moers.

Und jetzt heulen die Alarmsirenen im Willy-Lemkens-Sportpark. „Wir müssen zusehen, dass wir aus der Negativspirale herauskommen und der Zug nicht ohne uns abfährt“, mahnt Johannes Bothen, Trainer des SV Sonsbeck II . Man hat ja ein gültiges Ticket und könnte schon am Freitagabend aufspringen, wenn der TSV Weeze begrüßt wird. Allerdings schwimmt der Mitaufsteiger auf einer Erfolgswelle, hat nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto und ist auf fremden Fußbalplätzen noch ohne Gegentor. „Wir werden es wieder versuchen, etwas anderes bleibt uns ja nicht übrig“, sagt Bothen, der allein schon durch den Urlaub von Christian Quernhorst gezwungen ist, die Aufstellung zu verändern. Lukas Maas hat der Trainer in Moers noch nicht ins Spiel bringen wollen; nach dreiwöchiger Verletzungspause könnte jetzt aber der richtige Zeitpunkt für den „Roten Panda“ gekommen sein.

Borussia Veen spielt ebenfalls schon Freitag. Gegner ist der GSV Moers, der am Wochenende gerne fröhlich zur Kirmes gehen möchte. „Man könnte ja Spielverderber sein“, denkt sich Trainer Christian Hauk, der sich den Kontrahenten am vergangenen Sonntag angeschaut hat. Da war zu sehen, wie man es gegen den Landesliga-Absteiger besser nicht machen sollte. „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und den Moersern auf den Füßen stehen“, will es Hauk den Gästen, bei denen nach drei Niederlagen zum Auftakt der Knoten geplatzt ist, nicht zu leicht machen.