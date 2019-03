Fussball: Sonsbeck II und Veen Sieger im Aufstiegskampf

Sonsbeck/Veen Fußball-Kreisliga A: Der Spitzenreiter bezwingt Schlusslicht Budberg II, die Borussia hält den Rumelner TV auf Distanz.

War das schon eine Vorentscheidung um den Aufstieg in die Bezirksliga? Der SV Sonsbeck II geht als Tabellenführer der Kreisliga A dank eines 1:0 (0:0)-Sieges über Schlusslicht SV Budberg II und des gleichzeitigen 1:0 (1:0)-Erfolges von Borussia Veen im Verfolgerduell gegen den Rumelner TV mit elf Zählern Vorsprung in die verbleibenden elf Spieltage.

„Warten wir’s ab“, hat Sonsbecks Trainer Johannes Bothen den Aufstiegssekt noch nicht kalt gestellt. Gegen die Gäste vom anderen Tabellenende übte sich sein Team in geduldiger Erwartung. „Wir haben nicht mit einem Budberger Sturmlauf gerechnet und wussten, dass es mühsam werden könnte“, so der Trainer. „Aber zum Glück hat am Ende auch die bessere Mannschaft gewonnen, und nicht die, die ein 0:0 holen wollte.“ Klaus Keisers traf in der 72. Minute und beendete die Hoffnungen von Ulf Deutz, mit seinem Team ausgerechnet beim Spitzenreiter für eine Überraschung sorgen zu können. „Ein Punkt wäre aber nicht unverdient gewesen“, lobte Budbergs Trainer die Moral und Leidenschaft, mit der seine Mannschaft zu Werke gegangen war.