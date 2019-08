Fußball-Freundschaftsspiel : KFC Uerdingen schenkt dem SV Sonsbeck elf Dinger ein

Sonsbeck In dem Fußball-Freundschaftsspiel am Mittwochabend blieb dem Landesligisten ein Treffer verwehrt. Bester Schütze der Gäste war Adriano Grimaldi, dem vier Tore gelangen.

Das feierliche Jubiläumsjahr des SV Sonsbeck neigt sich langsam dem Ende zu. Den Mitgliedern und Fans wurde vor allem auf dem Rasen viel geboten. Gegen den MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf strömten über 2000 Zuschauer in den Willy-Lemkens-Sportpark. Am Mittwochabend war mit dem Drittligisten KFC Uerdingen ein weiterer großer Name zu Gast. Dieses Mal war die Kulisse mit 325 Zuschauern nicht ganz so groß.