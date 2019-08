Auf dem Ponyhof : Reitabzeichen-Prüfung und mehr

In der Ponyreitschule am Deich in Vynen übten 26 Mächen und Jungen kurz vor dem Ende der Sommerferien für die Prüfung zum Reitabzeichen. Foto: Ponyreitschule am Deich

Vynen 26 Jungen und Mädchen lernten in der Ponyreitschule am Deich in Vynen für die Prüfung. Sie wurden in der Dressur und teilweise auch im Springreiten weitergefördert.

In den Sommerferien hieß es für 26 Jungen und Mädchen in der Ponyreitschule am Deich in Vynen: üben, üben, üben, Denn die Prüfung zum Reitabzeichen stand bevor. Unter der Leitung von Sibylle Hendricks lernten die Kinder Wissenswertes über das Lebenwesen Pony.

In der Theorie ging’s unter anderen um die Themen Pferdehaltung, Rasse und Futter. „So manches Kind kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, dass zum Beispiel der Dünndarm länger ist als die Breite der Reithalle oder der ehemalige Daumen des Pferde auch heute immer noch sichtbar und fühlbar an den Beinen zu finden ist“, sagt Hendricks. Außerdem wurden die kleinen und großen Teilnehmer auf dem Pony in Dressur und teilweise auch im Springreiten weitergefördert. So mussten einige Kinder während der Prüfung einen Geschicklichkeits- oder kleinen Springparcours absolvieren. Der korrekte Umgang mit dem Tier spielte ebenfalls eine wichtige Rolle

Das Reitabzeichen 10 haben bestanden: Melina Klatt, Jannik Manthey, Alina Mayzaud, Amelie Okon, Angelique Verhoeven; Reitabzeichen 9: Greta Terjung, Johanna Blißenbach, Pia Brinkmeier, Jana Brons, Yuna Henkes, Andreas Janssen, Neele Mayzaud, Emma Pöpping, Annkatrin Strunk, Julia Strunk; Reitabzeichen 8: Amelie Eckers, Mia Henkes, Mila Küpper, Finja Lemm, Jacob Terjung, Jana van Wesel; Reitabzeichen 6/7: Thea Nitz, Lars Spickermann, Ineke Giebels und Marlene Hendricks.

