Fußball : Paul-Hermann Rosendahl sitzt endlich im Trockenen

Alpen Der 71-Jährige ist ein Urgestein bei Viktoria Alpen. Derzeit ist er Kassierer und hat nun sogar ein eigenes Kassenhäuschen. Seit 1955 ist er Vereinsmitglied.

Rosendahl verpasste kaum ein Spiel, bis er aus persönlichen Gründen etwas kürzertreten musste. Als er nach dem Tod seiner Frau wieder regelmäßiger auf der Anlage zu Gast war, fiel dem Alpener etwas auf. „Ich habe mich gewundert, warum niemand zum Kassieren da war, um zumindest den Schiedsrichter zu bezahlen. Bei anderen Vereinen war das schon gang und gäbe“, so Rosendahl, der sich noch genau an das Jahr 2009 erinnert. Nach einem Gespräch mit dem Vorstand erklärte sich Rosendahl bereit, die Funktion zu übernehmen. Seitdem treibt er die Eintrittsgelder der Zuschauer alle zwei Wochen ein.

„Ich habe bei Wind und Wetter meine Runden gedreht“, sagt Rosendahl. Der eine oder andere Plausch mit anderen Anhängern darf natürlich nicht fehlen. Mittlerweile ist der 71-Jährige, wie er zugibt, nicht mehr ganz so gut zu Fuß. So stellte der Klub in der Vergangenheit am Eingangstor schon einen Stuhl und einen Tisch auf, an regnerischen Sonntagen kam zusätzlich ein großer Sonnenschirm hinzu. Ganz trocken blieben die Klamotten allerdings selten – bis jetzt. Denn im Zuge der Neugestaltung wurde dem Ehrenmitglied eine spezielle Behausung aufgebaut. „Jetzt habe ich ein Kassenhäuschen und kann nicht kassieren. Aber irgendwann geht’s auch wieder aufwärts“, so Rosendahl, der wie alle Alpener extrem stolz auf die neue Anlage ist. Speziell den Leuten, die ständig Hand anlegen und alles sauber halten, gebühre ein Extralob.