Versammlung des Gemeindesportverbands : Alpen schmiedet einen Pakt für die Zukunft des Sports

Hans-Jürgen Sura wurde im Amt des GSV-Vorsitzenden bestätigt. Foto: Erwin Kohl

Alpen Die Vereine, der Gemeindesportverband sowie die Kommune haben sich gemeinsame Leitlinien und Ziele gesetzt. Hans-Jürgen Sura bleibt Chef des GSV.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Die Corona-Pandemie schlägt sich in alle Lebensbereiche durch und hinterlässt Spuren. Wenn es um den Schutz der Menschen geht, ist meist von Systemrelevanz die Rede. Ein Aspekt, den Amateursportler nur schwer für sich in Anspruch nehmen können. Mit fatalen Folgen: „Wir sind schwer betroffen. Zwischenzeitlich ging es um die Existenz unserer Vereine“, erklärte Hans-Jürgen Sura, Chef des Gemeindesportverbandes Alpen (GSV), nun am Rande der Mitgliederversammlung im Pädagogischen Zentrum.

Sura wünscht sich deshalb eine stärkere Zusammenarbeit mit der Gemeinde: „Wir möchten wissen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, um eine gewisse Planungssicherheit zu haben.“ Dafür soll ein „Pakt für den Sport in Alpen“ ins Leben gerufen werden, an dem sich die Gemeinde und alle Alpener Sportvereine beteiligen. Bürgermeister Thomas Ahls erinnerte daran, dass es schon einmal solch eine Vereinbarung gab: „Die finanzielle Situation in den 80er und 90er Jahren zwang die Gemeinde, die Unterhaltung der Sportanlagen auf ein fast unerträgliches Maß zu reduzieren. Trauriger Höhepunkt war die Übernahme des Hallenbades durch den Schwimmverein.“

Mit dem Pakt sollen diese Zeiten endgültig der Vergangenheit angehören. Ziel des Abkommens zwischen Kommune, GSV und Sportvereinen ist es, die Qualität der Sportanlagen zu gewährleisten. Daneben zähle der pädagogische Einsatz der Vereine in der Betreuung von Menschen jeden Alters zu den wesentlichen Faktoren. Ahls versprach den Delegierten der Vereine, dass sich die Gemeinde weiterhin zur aktiven Förderung bekenne und sich je nach Haushaltslage immer an dem orientieren möchte, was notwendig und umsetzbar sei.

Wichtig ist dem Verwaltungschef bei der Realisierung von Sanierungsmaßnahmen ein hohes Maß an Transparenz. Zur Finanzierung der verschiedenen Projekte wurde eine Summe von 300.000 Euro im Haushaltsplan festgelegt. Hinzu kommen rund 85.000 Euro aus dem „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ für die Neugestaltung der Außenanlagen der LG Alpen. Nachdem die Vereine den Entwurf beraten haben, soll der Pakt im kommenden Frühjahr besiegelt werden.