Reitsport : Neuer Glanz nach trister Corona-Zeit

Sonsbeck Beim RV Graf Haeseler Sonsbeck waren sportliche Aktivitäten im Jahr 2020 Mangelware. Doch dafür profitiert der Verein vom NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Kernstück der Modernisierungen sind die Reitplätze.

Ursula Neu-Horenkamp gibt sich keinen Illusionen hin. Die Vorsitzende des Reitvereins „Graf Haeseler“ Sonsbeck kann nicht glauben, dass in Zeiten, in denen das Land aufgrund der Corona-Pandemie gerade zum zweiten Mal komplett heruntergefahren wird, im Januar oder Februar bereits wieder Normalität einkehren wird. Selbst für den Osterrenntag des Vereins, der traditionell im April stattfindet, stuft sie die Chancen, dass dieser über die Bühne gehen kann, als eher gering ein. Schon im Frühjahr dieses Jahres sah sich der Verein zu einer Absage des Events gezwungen. Auf einen zunächst in Erwägung gezogenen Ausweichtermin im Herbst verzichtete der RV Sonsbeck ebenso wie auf das Sommerturnier am ersten Juli-Wochenende.