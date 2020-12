Mobilität in Alpen : In Alpen rollt der fünfte Bürgerbus

Alpen Auf dem Alpener Rathausplatz wurde der fünfte Bürgerbus offiziell seiner Bestimmung übergeben. Rund 40 Ehrenamtliche fahren das Fahrzeug nach Plan und sorgen für Mobilität im ländlichen Umfeld.Der neue Mercedes Sprinter verfügt unter anderem über ein digitales Kassensystem.

Rund alle fünf Jahre oder nach rund fünf Betriebsjahren und mehr als 340.000 Kilometern geht in Alpen ein neuer Bürgerbus an den Start. Jetzt schon der fünfte: Die Erfolgsgeschichte in Sachen Mobilität im ländlichen Raum schlägt ein neues Kapitel auf. Josef van Beek, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, zog bei der offiziellen Übergabe Bilanz. In den fünf vergangenen Jahren nutzten rund 43.000 Menschen den Bus. Von 13.618 Personen (2016) sank die Zahl der Nutzer auf 6594 im letzten Jahr. Schon jetzt steht im Corona-Jahr die Zahl der Fahrgäste mit gut 4200 fest. Van Beek: „Auch wir haben vom 21. März bis zum 12. Mai Corona bedingt eingestellt. Vom 13. Mai bis 31. August haben mit Rücksicht auf die Fahrerinnen und Fahrer einen eingeschränkten Betrieb angeboten.“ Seit September herrscht wieder Regelbetrieb nach Corona-Vorgaben. Herzstück des ehrenamtlichen Engagements ist die gut 40-köpfige Mannschaft, die den Bus fährt und somit den Transfer von A nach B rund um Alpen, Veen und Bönninghardt ermöglicht. Die Bezirke Menzelen und Bönning-Rill werden durch einen eigenen Bürgerbusverein versorgt. Die Akzeptanz ist entsprechend, wie auch der Blick auf die örtlichen Werbeträger zeigt, die Teil der Erfolgsgeschichte sind. Hinzu kommt das Netz weiterer Dienstleister, wie etwa die Niag, die bei verwaltungstechnischen Fragen hilft und die Abrechnung des Busbetriebs inklusive der Fahrgeldverrechnung vornimmt. Ebenfalls ermöglicht der Bus den sicheren Transport von mobilitätseingeschränkten Menschen. Ihre Bedürfnisse hat die Behindertenbeauftragte Michaele Holtermann wahrgenommen.