Fußball : Der lange Weg zum Comeback

Rheinberg Im vergangenen Sommer hatte sich Kevin Carrion Torrejon eine schwere Knieverletzung zugezogen. Mittlerweile befindet sich der Stürmer des Fußball-Bezirksligisten SV Budberg auf dem Weg der Besserung. Er fiebert seiner Rückkehr entgegen.

Sein Trainer will dabei nichts riskieren. Tim Wilke wird aufgrund der Schwere der Verletzung extrem behutsam mit seinem Torjäger umgehen. „Er hat zum Glück sehr gute Knochen und sehr viel Motivation, wieder zu spielen“, sagt der Coach. Wäre er zehn Jahre älter, hätte das auch anders aussehen können. Sportlich gesehen trifft der Ausfall den SV Budberg hart. „Er ist natürlich enorm wichtig für uns und neben Benedikt Franke unser Dreh- und Angelpunkt in der Offensive“, so Wilke. Den 45-Jährigen verbindet zudem eine gemeinsame Vorgeschichte mit Carrion. Als Trainer des MSV Moers rechnete sich Wilke 2016 gute Chancen aus, den begehrten Angreifer loszueisen. „Er war aalglatt und hat die Anfrage abgeblockt.“

Obwohl Kevin Carrion in Moers-Meerbeck lebt, ist er in Budberg sehr verwurzelt. Vor seinem letzten A-Jugendjahr verließ er seinen Heimatklub Rheinkamp. Neben seiner Qualität auf dem Platz ist der 25-Jährige auch charakterlich ein wichtiger Baustein. Bis zum Beginn des Lockdowns am Mittwoch führte Tim Wilke mit seinem Team regelmäßige Laufeinheiten in Zweiergruppen durch. Bei drei Grad am Loheider See fast immer mit dabei: Kevin Carrion. „Er hat die Zeiten aufgeschrieben. Das spricht für seine Verbundenheit“, sagt Wilke über den gelernten Tischler, der derzeit als Maschinenführer in Düsseldorf arbeitet. Nach dem Job geht’s an normalen Tagen meistens direkt zum Training. Bis Januar ist er noch krank geschrieben.