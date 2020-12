Pferdekopf und Liebespaar gejoggt : Künstlerin in Laufschuhen

Künstlerin in Laufschuhen

xanten Anna-Lina Dahlbeck läuft mit einem Stadtplan in der Hand Bilder nach. Die Resultate finden großen Anklang bei Facebook. Der Veranstalter des Pfalzdorfer Sylvesterlaufs will sich ihre „Dienste“ sichern.

In diesen Tagen bekommt Anna-Lina Dahlbeck schon mal verdutzte Blicke zugeworfen, während die 39-Jährige ihrem großen Hobby nachgeht. Die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS Xanten rennt mit kopierten Ausschnitten der Straßenkarte in der Hand durchs Stadtgebiet und legt mitunter untypische Jogging-Strecken zurück. Dahlbeck malt keine Bilder, sie läuft Bilder. Einen Hasen, eine Meerjungfrau oder einen Teddy hat die Sportlerin schon mit Hilfe der GPS-Tracking-App Strava nachgezeichnet und ihre ganz eigenen künstlerischen Ergebnisse bei Facebook geteilt. Dort erhielt sie viele positive Rückmeldungen.

„Ich habe meine Strecken auch bei der Vorbereitung auf größere Wettkämpfe immer schon variiert. Während meines letzten Urlaubs bin ich auf der Strava-Internetseite zufällig auf die Laufbilder von jemandem gestoßen. Die Idee fand ich klasse und habe mir vorgenommen, das in Xanten auszuprobieren.“ Die Deutsche Crossmeisterin der Altersklasse W35 von 2016 nahm die Stadtkarte und einen Stift zur Hand. Sie versuchte, Tiere oder Figuren in den Straßen sowie Wegen zu finden und zeichnete sie ein. Premierenbild war ein Fuß im Schuh. Die Sohle verlief über den Augustusring und Holzweg. Dahlbeck hat mächtig Spaß daran. Die Distanzen spielen keine große Rolle.

Anspruchsvoll sei der Fuß gewesen, den sie in der Innenstadt „malte“. „Für die Zehen musste ich viele kleine Wendungen nehmen. Das sah wohl recht lustig aus. Jedenfalls haben einige Leute komisch geschaut.“ Für die Taube ging’s dann auch in den Wald. Bei der Auswertung zu Hause bekam sie einen Schreck, weil der Schnabel missglückt war. „Ausgerechnet auf dieser Passage führte der Weg als Kletterabenteuer über gestürzte Bäume, die mir auch einige Brombeerdornen bescherten. Das Auge sollte außerdem viel größer sein und an einer anderen Stelle erscheinen.“ Ein typischer Fall von Künstlerpech.