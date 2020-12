Haushalt in Alpen : Alpener Rat hält an Beiträgen für Betreuung fest

FDP-Fraktionschef Thomas Hommen provozierte durch seinen Vortrag Widerspruch. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Weil die FDP die Polemik wählte, ihren Antrag nach Beitragsbefreiung für Schulbetreuung zu begründen, dauerte die Ratssitzung doch länger als geplant.

Corona, eine zunächst unsichtbare Gefahr, treibt die Politik weiter vor sich her. Auch in Alpen. Der vorsorglich dezimierte Rat hat’s daher in seiner Plätzchensitzung vor Weihnachten kurz gemacht. Der Haushalt wurde ohne Begleitmusik auf den Weg gebracht, die Stellungnahmen der Fraktionen nur schriftlich gereicht, kontaktlos per E-Mail (wir haben ausführlich berichtet).

So war die Sitzung trotz 20 Tagesordnungspunkten in nicht mal der Länge einer Fußball-Halbzeit abgearbeitet. Und es hätte noch schneller gehen können, wenn nicht die FDP ihren Antrag, künftig ganz auf Elternbeiträge für die Ganztragsbetreuung in Schulen zu verzichten, gar so pointiert, um nicht zu sagen populär, begründet hätte. Das provozierte Widerspruch. Klar.

Die CDU sei mit ihrer Mehrheit der Mahnung Gemeindeprüfungsanstalt beflissen gefolgt, habe erkannt, „dass hier was zu holen ist“, und den Eltern „tief in die Tasche gegriffen“, las Thomas Hommen, seine polemisch vorformulierte Argumentation vom Blatt. Statt sich selbst einzuschränken, nehme es die Mehrheit im Rat von Steuerland von fleißig arbeitenden Menschen.

Das konnte nicht unbeantwortet bleiben. CDU-Fraktionssprecher Sascha Buchholz widerstand der Versuchung, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Er wählte einen betont sachlichen Ton. Auch pädagogische Qualität habe ihren Preis, so Buchholz, und bei allem Verständnis für die Zielrichtung: Er vermisse Vorschläge, die sich da im Haushalt auftuende Lücke zu stopfen.

Selbst den Grünen, die im Schulausschuss noch gegen die Anhebung der Beiträge für die Betreuung gestimmt hatten, ging der FDP-Vorstoß nun doch zu weit. Betreuung zum Nulltarif hielt ihr Frontmann Peter Nienhaus für des Guten zu viel, kurz „unangebracht“. Schließlich kenne die Beitragssatzung auch eine Härtefallregelung.

Die SPD aber sah sich in ihrem Grundsatz bestätigt, dass Bildung für alle, die sie in Anspruch nähmen, nichts kosten dürfe. Das gelte insbesondere für Eltern, „die beide arbeiten müssen und auf die Betreuung angewiesen sind“, so Jörg Banemann.