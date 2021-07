Fußball-Landesligist siegt erneut : SV Sonsbeck gewinnt auch das dritte Testspiel

Heinrich Losing, Coach des SVS, zog ein positives Fazit: „Wir haben wieder wenig zugelassen und vorne einige gute Chancen herausgearbeitet“, sagte er. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Der Fußball-Landesligist setzt sich beim Oberligisten TV Jahn Hiesfeld mit 2:1 durch. Philipp Elspaß und Luca Terfloth erzielen die beiden Tore. Trainer Heinrich Losing ist mit dem Auftritt seines Teams zufrieden.

Nach den zwei klaren Testspiel-Siegen gegen den A-Ligisten Kevelaerer SV (5:0) und den Bezirksligisten SV Walbeck (8:0) kam es für den Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck nun beim Oberligisten TV Jahn-Hiesfeld zum ersten Härtetest. Aber auch dieses Mal schaffte es der SVS, mit einem 2:1 (1:0) als Sieger vom Platz zu gehen. Die Tore erzielten Philipp Elspaß und Luca Terfloth. Trainer Heinrich Losing war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das war ein guter Test. Die Jungs haben wieder sehr konzentriert gespielt und hatten eine gute Einstellung.“

Trotz des Klassenunterschieds versteckten sich die Sonsbecker keineswegs und drückten dem Spiel von Beginn an ihren Stempel auf. SVS-Stürmer Jamie van de Loo hatte die erste Gelegenheit auf dem Fuß (7.). Er scheiterte am gut parierenden Marco Wichert im Jahn-Tor. Auf der Gegenseite prüfte Ahmed-Malik Uzun SVS-Keeper Tim Weichelt. Sein Schuss landete sicher in Weichelts Armen.

Nach gut zwanzig Minuten wirbelte Ahma Alzedaue die ganze Jahn-Abwehr durcheinander. Erst leitete er einen gefährlichen Angriff über Klaus Keisers und van de Loo (23.) ein. Dann zirkelte er den Ball aus gut zwanzig Metern aufs Tor. Wichert holte den Ball gerade noch so aus dem Winkel (24.). In der 33. Minute blockte Keisers einen Klärungsversuch von Lukas Weiß, wobei der Ball Richtung Tor flog und Wichert diesen noch über die Latte lenken konnte. Die folgende Ecke durch Alexander Maas verwertete Philipp Elspaß per Kopf zum 1:0 (33.). Die Führung für den SVS war zu diesem Zeitpunkt hoch verdient. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und auch die besseren Torchancen.

Einen Schreckmoment gab es in der 41. Minute. Ahma Alzedaue musste aufgrund von Oberschenkelproblemen verletzungsbedient raus. Für ihn kam Max Fuchs. „Ahma war angeschlagen. Wir wollten kein Risiko eingehen, da unser Kader ohnehin schon so gebeutelt ist“, so Losing. Sein Team agierte nach der Pause nicht mehr so konzentriert, wie noch im ersten Durchgang und ließ Hiesfeld besser ins Spiel kommen. Aber der Oberligist biss sich an der gut gestaffelten Hintermannschaft die Zähne aus und konnte zu keiner Zeit richtig Gefahr erzeugen.

In der 56. Minute schlug der Landesligist erneut zu. Luca Terfloth schloss einen tollen Angriff zum 2:0 ab. Keisers erkämpfte sich an der Mittellinie den Ball und bereitete für Fuchs vor, der von der Strafraumgrenze schoss. Wichert konnte nicht festhalten, sodass Terfloth abstauben konnte.

Im Gegenzug war es dann doch passiert. Adhurim Aliu verkürzte auf 1:2 (58.). Keisers (64./72.) ließ noch zwei gute Chancen liegen. In der 80. Minute hielt Hüpen mit einer Glanzparade den Sieg fest. Aus naher Distanz wehrte der Schlussmann einen Kopfball ab. Nur zwei Minuten später scheiterte Keisers am Außennetz. Damit blieb es beim 2:1-Erfolg beim Oberligisten. Somit blieben die Rot-Weißen auch im dritten Testspiel ungeschlagen. „Wir haben wieder wenig zugelassen und vorne einige gute Chancen herausgearbeitet. Darauf lässt sich weiter aufbauen.“ Am kommenden Sonntag geht’s weiter. Dann empfangen die Sonsbecker um 15 Uhr mit dem TSV Meerbusch den nächsten Oberligisten.