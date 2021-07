Testspiele der Fußball-Bezirksligisten : SV Sonsbeck II blamiert sich gegen Concordia Rheinberg

Rheinberg/Xanten Die Mannschaft kassiert eine 1:8-Niederlage gegen den A-Ligisten. Der TuS Xanten verliert beim Hamminkelner SV. Der SV Budberg gewinnt mit 9:3 bei der TuS Mündelheim.

TuS Mündelheim – SV Budberg 3:9 (1:2). Der SV Budberg hat am Freitagabend auch sein drittes Vorbereitungsspiel gewonnen. Beim A-Ligisten TuS Mündelheim ging der SVB vor mehr als 100 Zuschauer im ersten Durchgang durch Devin Warnke und Benedikt Franke zweimal in Führung. Mündelheim konnte zweimal ausgleichen. Die Gäste ließen zunächst die nötige Körperspannung vermissen. „Wir waren anfangs nicht gut in Tritt und vielleicht ein bisschen müde“, sagte Coach Tim Wilke. In der zweiten Halbzeit sorgten André Rieger, Emir Demiri (jeweils 2 Tore), Lennart Hahn, Ole Egging und Simon Kömpel für klare Verhältnisse. „Das Ergebnis spricht für sich. Wir sind gut in Form“, sagte der Trainer, der mit seine Team zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr noch mit 1:4 in Mündelheim verloren hatte. Für die Budberger geht es am Donnerstag, 20 Uhr, gegen den Bezirksligisten Viktoria Buchholz weiter.