Fußball-Landesliga : Der SV Sonsbeck dominiert weiter die Landesliga

Luca Janßen brachte den SV Sonsbeck im Nachholspiel beim TSV Wa./Wa. in Führung. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Die Sonsbecker Fußballer waren auch im Nachholspiel beim TSV Wachtendonk/Wankum erfolgreich. Der Spitzenreiter gewann mit 2:0 und liegt nun mit neun Punkten Vorsprung auf die Verfolger auf Aufstiegskurs.

Im Nachholspiel des 13. Spieltags in der Fußball-Landesliga hat der SV Sonsbeck durch zwei späte Treffer von Luca Janßen und Jannis Pütz mit 2:0 (0:0) beim TSV Wachtendonk/Wankum gewonnen. Damit beendeten die Rot-Weißen die Hinrunde mit 33 Punkten an der Tabellenspitze. Sie bauten am Samstag den Vorsprung auf den Zweiten VSF Amern auf neun Zähler aus.

Coach Heinrich Losing musste seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf einer Position verändern. Torjäger Klaus Keisers winkte aufgrund von Leistenbeschwerden ab. Für ihn rückte Ahma Alzedaue in die Anfangsformation. Schon im ersten Durchgang wurde Keisers schmerzlich vermisst, denn der Tabellenneunte rührte ordentlich Beton in der Hintermannschaft an. Zwar hatte der Spitzenreiter von Beginn an optisch mehr Spielanteile, jedoch fehlte vorne die Durchschlagskraft. Beide Defensivreihen ließen nichts anbrennen und zeigten, warum sie zu den besten in der Liga gehören. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Info In Meerbusch, zu Hause gegen Rhede Restprogramm Der SV Sonsbeck bestreitet in diesem Jahr noch zwei Rückrunden-Spiele. Am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr gastieren die Rot-Weißen beim TSV Meerbusch II. Am 5. Dezember erwarten die Rot-Weißen um 14.15 Uhr den VfL Rhede im Willy-Lemkens-Sportpark.

„Wir konnten uns vor allem im ersten Durchgang nicht durchsetzen. Wir haben es immer wieder spielerisch mit flachen Bällen probiert, gerade im letzten Drittel fehlten uns die Ideen“, meinte der SVS-Trainer, der nach dem Seitenwechsel umstellte. Die knapp 100 Zuschauer brachten viel Geduld mit und sahen erst Mitte der zweiten Halbzeit erste Annäherungsversuche von den Sonsbeckern Alexander Maas und Max Fuchs. In der 73. Minute vergab Eric Holz die beste Tormöglichkeit für den Außenseiter. „Vorne drückt einfach der Schuh. Wir machen das hinten sehr gut, schaffen es aber nicht, uns zu belohnen“, ärgerte sich Guido Contrino, der Coach der Hausherren. Nur fünf Minuten später zeigten die Gäste, warum sie in dieser Saison zurecht ganz oben stehen.

Auf der linken Seite tankte sich Jamie van de Loo hervorragend durch. Sein Zuspiel leitete Alexander Maas weiter an den eigenwechselten Luca Janßen, der eiskalt zum 1:0 (78.) vollendete. Wa./Wa. schaffte es nicht mehr, zwingend nach vorne zu kommen. In der Nachspielzeit sorgte eine Schiri-Entscheidung für die Sonsbecker noch für Aufregung bei den Gastgebern: Jamie van de Loo wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Der Referee gab Elfmeter, den Pütz sicher mit einem strammen Schuss ins linke untere Eck zum 2:0 verwandelte. „Der Strafstoß war schon mehr als fragwürdig. Sogar die Sonsbecker wunderten sich über den Pfiff des Unparteiischen. Ob wir 0:1 oder 0:2 verlieren, ist aber auch egal. Wir hatten Sonsbeck am Rande des Punktverlusts. Meine Jungs haben eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert. Ein 0:0 wäre verdient gewesen. Am Ende setzte sich die höhere Qualität durch. Der Tabellenführer schlug mit der ersten richtigen Torchance zu“, meinte Contrino. Sein Gegenüber sagte noch: „Wir haben immer wieder geduldig aufgebaut und uns durch eine gute Aktion belohnt.“