Jahreshauptversammlung : Der SV Budberg gibt seine Tischtennis-Abteilung auf

Peter Houcken wurde auf der Hauptversammlung des SV Budberg einstimmig in seinem Amt als erster Vorsitzender des Vereins bestätigt.

Nach 47 Jahren als eigenständige Sparte wird die Sportart in die Turnabteilung integriert. Der 75. Geburtstag des Vereins wird am 4. September gefeiert – allerdings deutlich kleiner als geplant.

Zum ersten Mal seit 2019 hat der SV Budberg am Dienstag wieder eine Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus am Sportplatz veranstaltet. 2020 war sie coronabedingt noch ausgefallen, nun konnte die eigentlich für Ende März vorgesehene Versammlung als Präsenzveranstaltung nachgeholt werden. Der erste Vorsitzende Peter Houcken begrüßte 20 Mitglieder. Anders als sonst bekamen diese die Vorstands-, Kassen- und Abteilungsberichte für die Jahre 2019 und 2020 vorgestellt. 17 Punkte standen auf der Agenda.

Neue Vereinssatzung Einen besonderen Dank richtete Peter Houcken an alle insgesamt 1402 Mitglieder sowie den 4149 Schwimmer, die dem Verein während der Pandemie die Treue gehalten haben. „Das ist schon erstaunlich. Das Clubhaus hat sicher viel dazu beigetragen. Davon lebt mittlerweile das ganze Dorf“, so der Vorsitzende, den vor allem der nach wie vor große Jugendanteil und das harmonische Miteinander der Abteilungen stolz macht. Gemeinsam mit den Vorstandskollegen habe man die schwierige Zeit genutzt, um eine neue Vereinssatzung zu entwickeln, der die Mitglieder mit ihrer Zustimmung den baldigen Weg ins Vereinsregister ebneten.

Wie schon in Orsoy und Borth war auch die für 2022 von der Stadt Rheinberg angedachte gekürzte Sportförderung ein leidiges Thema beim SVB, die unter anderem den Anstieg der Hallennutzungsgebühren bedeutet. Diese Pläne würden die Aussichten der Rheinberger Vereine deutlich verschlechtern.

Berichte Wie gewohnt kamen während der knapp zweistündigen Veranstaltung auch die sechs Abteilungsleiter zu Wort. Die Tennis-Abteilung machte durch die weggefallene Winter-Saison mit Blick auf die Halleneinnahmen finanzielle Einbußen, verzeichnete dafür trotz Corona weiteren Zuwachs. Die Fußballer stellen mittlerweile ein zehnköpfiges Schiedsrichter-Team. Problematisch könnte sich dafür die Platzbelegung in den Wintermonaten gestalten. Möglicherweise müssen künftig einige Teams auf die Anlage an der Xantener Straße ausweichen. Die Schwimmer können nach langer Zeit wieder viele Seepferdchen-Kurse für Kinder anbieten, zudem wurden 2020 in den Altersgruppen zwischen sechs und 79 Jahren 80 Sportabzeichen absolviert.