Leichtathletik : Franziska Schuster peilt bei U-20-EM Quali für die WM an

Xanten Die gebürtige Xantenerin, inzwischen für Bayer Leverkusen aktiv, ist eine von drei deutschen Hürdensprinterinnen bei den kontinentalen Titelkämpfen. Sie geht entspannt in ihren Wettkampf.

90 U-20-Leichtathleten werden für Deutschland bei der Europameisterschaft in Tallinn an den Start gehen. Franziska Schuster aus Xanten gehört der Mannschaft an, die am Dienstag in die estnische Hauptstand reist. Die ersten Wettkämpfe beginnen am Donnerstag, die letzten Medaillen werden am Sonntag vergeben. Schuster, die sich Anfang dieses Jahres Bayer Leverkusen anschloss, möchte im Kadrioru-Stadion über die 100-Meter-Hürden ins Finale sprinten.