Fußball-Testspiel in Walbeck : Ersatzgeschwächte Sonsbecker lassen nichts anbrennen

Sonsbeck Die-Landesliga-Mannschaft setzte sich am Donnerstagabend mit 8:0 durch. Jamie van de Loo und Max Fuchs trafen doppelt. Testspieler Dijar Arifi soll verpflichtet werden.

Jamie van de Loo mit einem Doppelpack (7./22.) und Nathnael Scheffler per Strafstoß (15.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Der Ex-Walbecker Philipp Elspaß erzielte kurz vor der Pause nach einer Ecke per Kopf das 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhten der eingewechselte Luca Janßen (58.), Max Fuchs (67./80.) und Ahma Alzedaue (86.) auf 8:0. In der 70. Minute feierte Dijar Arifi sein Debüt im Sonsbecker Dress. Er kommt aus der U19 des FC Wegberg-Beeck und soll fest verpflichtet werden. Kapitän Weichelt, der aufgrund von Knieproblemen in Walbeck nur Zuschauer war, sagte zum Auftritt des SVS: „Wie schon gegen Kevelaer haben wir hinten nichts zugelassen und gut nach vorne gespielt. Nach der langen Pause spielen sich die Abläufe immer besser ein.“