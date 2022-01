Fußball-Testspiel : Rieger steuert beim Budberger 9:1 einen Hattrick bei

Rheinberg Der FC Meerfeld kam beim Bezirksligisten unter die Räder. Die Hausherren schalteten nach der Pause einen Gang hoch. Dominic Krothofer gelang das Ehrentor kurz vor dem Abpfiff.

Das erste Testspiel des Fußball-Bezirksligisten SV Budberg in 2022 wird Andre Rieger so schnell nicht vergessen. Dem Angreifer gelang in der Heimpartie gegen den FC Meerfeld ein Hattrick. Und nicht nur Rieger war gegen den A-Ligisten in Torlaune. Der SVB gewann mit 9:1 (3:0). „Mit der Einwechslung der neuen Leute zur zweiten Halbzeit kam neuer Schwung rein“, sagte Trainer Tim Wilke. Den Gästen stand nur ein Auswechselspieler zur Verfügung.