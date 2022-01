Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck testet in Lüttingen einen Außenverteidiger

Sonsbeck Nick Armbrüster vom SV Straelen II wird am Sonntag in der Vorbereitungspartie für den Landesligisten auflaufen. Coach Heinrich Losing ist erkrankt und verpasste die erste Trainingswoche im neuen Jahr.

Von den Leistungen aus der ersten Trainingswoche zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Fußball-Landesliga hat sich Heinrich Losing telefonisch berichten lassen müssen. Der Coach des SV Sonsbeck ist erkrankt, Co-Trainer Jan Schmitz arbeitete im Willy-Lemkens-Sportpark mit der Mannschaft, die am Sonntag, 14 Uhr, beim A-Ligisten SSV Lüttingen zum ersten Testspiel antritt. Goalgetter Klaus Keisers (Bauchmuskelzerrung) war nicht auf dem Rasen anzutreffen. Ebenfalls verletzt sind Luca Janßen sowie Luis Gizinski, der noch auf das Ergebnis seiner MRT-Untersuchung wartet. Zudem fehlten zwei Spieler, weil sie noch nicht voll geimpft waren. In Lüttingen wird Schmitz nicht nur die Kommandos geben, sondern sich einen Testspieler ganz genau anschauen. Nick Armbrüster, der in dieser Saison neunmal für den Bezirksligisten SV Straelen II auflief, möchte sich nachdrücklich für eine Verpflichtung beim Spitzenreiter empfehlen. Der 20-jährige Außenverteidiger spielte in der Saison 2018/19 als A-Junior für die JSG Sonsbeck/Kapellen.