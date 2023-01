Leseförderung in Sonsbeck Neuer Lesestoff in der Bücherei

Gisela Hansen und ihr Mann Willi sind von Anfang an dabei. „Aktuell haben wir 35 Mitglieder. Aber es dürfen gerne mehr werden“, sagt Gisela Hansen, die die Bibliothek bis zu ihrer Pensionierung geleitet hat. Aktuell ist die Gemeindebücherei an der Hochstraße 75 zu finden. Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Realschule wird sie jedoch wieder dorthin zurückkehren. „Eigentlich schade“, sagt Gisela Hansen. „Die Lage hier ist viel zentraler. Wir merken das an den Ausleihzahlen.“