Westdeutsche Tischtennis-Meisterschaften Rheinbergs Ismet Erkis gehört zu den besten 16 Spielern in NRW

In der Gruppenphase musste sich der NRW-Liga-Akteur nur dem späteren Sieger Tobias Hippler, der für den Zweitligisten 1. FC Köln aufschlägt, beugen. Nach Siegen gegen Michael Koch (SV Menne) und Philip Brosch (TTF Bönen) schaltete Erkis den ambitionierten WTTV-Jugendspieler Jamal Oudriss (TV Refrath) in der Runde der letzten 32 mit 4:2 aus. Im Achtelfinale gegen den an Position drei gesetzten Velberter Michael Servaty blieb der Rheinberger in vier Sätzen ohne Chance. Damit wiederholte Erkis seinen Erfolg von vor zehn Jahren. Damals konnte er sogar den heutigen Nationalspieler Ricardo Walther besiegen.