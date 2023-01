Höchstes Gebäude in NRW Wesels Fernsehturm leuchtet wieder

Wie Heinz Quernhorst aus dem benachbarten Ort Ginderich mitteilt, waren am Montagabend vier Plattformen wieder beleuchtet, darunter auch die Spitze des Sendemasten. Das stimme ihn zuversichtlich, so der Gindericher weiter, dass in Bälde auch alle Lämpchen wieder funktionieren. Quernhorst hatte sich Sorgen gemacht, dass der unbeleuchtete Metallgigant nachts eine Gefahr für den Luftverkehr sein könnte.