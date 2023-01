Angespannte Haushaltslage Xanten plant Steuererhöhung

Auf Xantens Bürger kann in diesem Jahr eine Steuererhöhung zukommen. Die Stadtverwaltung hat am Dienstagabend den Entwurf für den kommunalen Haushalt vorgelegt. Darin plant sie mit einer Anhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer. Dadurch rechnet sie mit Einnahmen von rund zwei Millionen Euro. Ohne dieses Geld droht Xanten ein Haushaltsloch in diesem Umfang. Die Fraktionen im Stadtrat werden nun darüber beraten. Im März müssen sie dann entscheiden, ob sie dem Haushaltsentwurf und damit der vorgeschlagenen Steuererhöhung zustimmen.