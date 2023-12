Erdarbeiten an der Rostocker Straße Vorbereitungen für Sonsbecks Flüchtlingsunterkünfte laufen auf Hochtouren

An der Rostocker Straße sind die Bagger angerückt. Noch vor Weihnachten sind dort die vorbereitenden Erdarbeiten für den Bau der geplanten Flüchtlingsunterkünfte gestartet. Wie Martin Grunenberg vom Tiefbauamt der Gemeinde Sonsbeck, in der letzten Ratssitzung bekannt gab, sollen im Januar die ersten Träger für die zentrale Flüchtlingsunterkunft in Hallenbauweise für rund 70 Personen gesetzt werden. Auch die erste Hälfte der insgesamt 30 Wohncontainer für geflüchtete Menschen wird für Januar erwartet. Deshalb würden nun die Untergrundarbeiten unter Hochdruck durchgeführt, sagte der Ordnungsamtsleiter und zweiter allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, Markus Janßen.