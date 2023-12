Hoher Anteil an Störabfällen Sonsbeck will Bio-Tonnen stärker kontrollieren

Sonsbeck · Das Bio-Kompostwerk am Asdonkshof beklagt einen hohen Anteil an Störstoffen in den kompostierbaren Bio-Abfällen. Auch „kompostierbare“ Abfallbeutel aus Bio-Kunststoff sind ein Problem.

16.12.2023 , 04:45 Uhr

Künftig könnten in Sonsbeck fehlbefüllte Bio-Tonnen ungeleert stehen bleiben. Foto: dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Gemeinde Sonsbeck hat mit dem Entsorgungsunternehmen Schönmackers vereinbart, eine verstärkte Kontrolle bei der Abfuhr der Bio-Tonnen durchzuführen. Bei Fehlbefüllungen sollen die Bio-Tonnen ungeleert stehen bleiben. Darauf weist die Gemeindeverwaltung nun hin. Grund für die verstärkten Kontrollen ist demnach ein hoher Anteil an Störstoffen in den kompostierbaren Bio-Abfällen. Das Bio-Kompostwerk am Asdonkshof verarbeitet alle im Kreis Wesel gesammelten Bio-Abfälle zu einem RAL-zertifizierten Gütekompost. „Nur wenn der Bio-Abfall frei von Störstoffen ist, wird daraus hochwertiger Kompost, der den Pflanzen Nährstoffe zum Wachsen liefert“, erklärt das Unternehmen. „Mit Plastik verunreinigter Bio-Abfall führt zu Mikroplastik im Kompost und damit in unserer Nahrungskette.“ Um die hohe Kompostqualität zu erhalten, dürften daher nur kompostierbare Bio-Abfälle in die Bio-Tonne geworfen werden und keine Abfälle wie beispielsweise Plastik(tüten) oder Folien, Schuhe, Holzbretter oder andere Fehlwürfe. „Vielen Bürgern ist nicht bekannt, dass auch ,kompostierbare’ Abfallbeutel aus Bio-Kunststoff nicht in den Bio-Müll gehören“, teilen die Verantwortlichen im Abfallentsorgungszentrum weiter mit. Innerhalb des Produktionsprozesses von Bio-Gasanlagen würden auch kompostierbare Beutel nicht vollständig biologisch abgebaut werden. „Die Zersetzungszeit dieser Tüten liegt deutlich über den Produktionszeiten der industriellen Kompostanlagen.“ Der hohe Störstoffanteil in der Bio-Tonne führe am Asdonkshof auch zu weiteren Problemen: Das Sortieren des angelieferten Materials könne zu höheren Kosten bei der Verwertung führen, heißt es. Deshalb will die Gemeinde Sonsbeck mit verstärkten Kontrollen den Störstoffanteil in der Bio-Tonne reduzieren. Als preiswerte Alternative zu Mülltüten wird der Gebrauch von Tageszeitungen – jedoch keine Hochglanzzeitschriften oder buntes Prospektmaterial – empfohlen, um Bio-Abfälle darin einzuwickeln. Auch kompostierbare Bio-Abfallbeutel aus braunem Papier seien möglich.

(beaw)