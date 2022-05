Spende der Sparkasse am Niederrhein : Sonsbecks Bücherei stockt im Haus Schiffer das Leseangebot auf

Willi Schulte (l.) vom Förderverein der Bücherei Sonsbeck bedankte sich bei Markus Hans für eine 500-Euro-Spende der Sparkasse am Niederrhein. Sandra Bindl arbeitet 20 Stunden pro Woche in der Bibliothek. Foto: Sparkasse

Sonsbeck Um mehr Sonsbecker Kids in die Bücherei zu locken, wurde am neuen Standort der Bestand an Büchern aus den Bereichen Fantasy und Young Adult erweitert. Eine Spende der Sparkasse am Niederrhein half dabei.

Gemütlich finden es die meisten Besucher, die die Sonsbecker Bücherei nach ihrem Umzug in die historische Bauernkate Schiffer an der Hochstraße 76 betreten. „Der Wohlfühlfaktor ist schon wichtig, aber worauf es eigentlich ankommt, ist ein attraktives Literaturangebot“, sagt Sandra Bindl. Die 42-jährige Vielleserin ist bei der Gemeinde angestellt, arbeitet von ihren 30 Wochenstunden aber nur noch zehn im Rathaus. „Für 20 Stunden ist sie unsere Bibliothekarin“, sagt Willi Schulte und lacht.

Der 75-jährige Vorsitzende des Fördervereins freut sich über die frische und einfallsreiche Art von Sandra Bindl, insbesondere mit Blick auf die Vereinssatzung: „Wir haben uns der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen verschrieben.“ Um mehr Sonsbecker Kids in die Bücherei zu locken, wurde jetzt der Bestand an Büchern aus den Bereichen Fantasy und Young Adult aufgestockt. Dabei half eine 500-Euro-Spende der Sparkasse am Niederrhein kräftig mit, wie Willi Schulte beim Besuch von Geschäftsstellenleiter Markus Hans berichtete.

Der erfuhr zudem, dass der rund 40 Mitglieder starke Verein in diesem Jahr an die Vor-Corona-Zeiten anknüpfen und wieder eine Märchenlesung veranstalten möchte. Auch Sandra Bindl hat Pläne, sie will neue Leser gewinnen, beispielsweise durch ein modernes Programm: „Ich versuche, immer die Top 20 aus jedem Genre hier zu haben.“

(beaw)